INFO Sky Sports !!! Le PSG très intéressé par la signature Gana Gueye

Le PSG est très décidé à faire signer le jeune milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye, qui évolue actuellement en Premier League, dès cet hiver.



Toutefois, le média britannique Sky Sports qui donne l’information, précise que le club Everton n’est pas vendeur et ne veut surtout pas laisser partir son joueur qui figure dans le Top 5 des meilleurs « tacleurs » du championnat anglais.



Ce dimanche, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a déclaré sur Canal Plus : « Je ne dirai rien sur les transferts, nous avons une liste, j'espère qu'un milieu de terrain viendra, on en a besoin »

Dossier à suivre...