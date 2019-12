ISO 9001-2015 de LAS ou l’expression du rayonnement international de l’aéroport Dakar Blaise Diagne

Le directeur général de LAS a souligné la prouesse réalisée par le gestionnaire car pour son premier audit en la matière depuis son ouverture en décembre 2017, LAS a reçu un avis favorable, sans aucune non-conformité. Il a rappelé le processus avec surtout les outils de mesure de la performance pour le suivi de la qualité de service et de l’expérience clients mis en place comme : L’ASQ (Airport Service Quality), un programme d’enquêtes de satisfaction clients piloté par l’ACI Monde pour évaluer l’expérience des passagers, faire du benchmarking et se comparer avec les autres aéroports au niveau mondial. Les bornes smiley qui permettent de suivre en temps réels le niveau de satisfaction des passagers et de déclencher les corrections nécessaires le plus rapidement possible. LAS a aussi mis en place depuis le 17 Janvier 2019, le comité « Customer Expérience », cadre de concertation regroupant tous les partenaires de la plateforme aéroportuaire pour l’analyse des performances et la mise en œuvre de plans d’actions de manière concertée pour l’amélioration de la qualité de service et de l’expérience clients à l’Aéroport Dakar Blaise Diagne.