ISRA: l'intersyndical suspend son mouvement d'humeur pour semaines et sollicite une audience avec Macky Sall

Les employés de l’Institut de recherche agricole, (ISRA) ont décidé d’observer une trêve de deux semaines dans leur bras de fer avec l’autorité administrative étatique compétente en la matière. C’est du moins le nouveau mot d’ordre décrété ce mardi 5 novembre par les membres de ladite intersyndicale-Isra.



Les syndicalistes ont fait face à la presse dans leurs locaux dans le but d’acter la fin de leur premier plan d’action qui consistait à observer un débrayage suivi d’un point de presse. Dans le communiqué de presse, renseigne Les Echos, les employés déclarent que les deux semaines de trêve ont pour objectif d’évaluer et de permettre à l’autorité de diligenter la signature des textes.



Toutefois, les syndicalistes menacent de mettre en œuvre leur deuxième plan d’actions si les choses ne bougent pas. Ils ont rappelé la signature des deux décrets portant sur le règlement et la grille salariale dans les brefs délais ainsi que la rétroaction des textes, les conclusions issues des rencontres avec la direction générale, le jeudi 30 novembre 2023. Et s’y ajoute la concrétisation des promesses de portage du dossier et la faisabilité de la rétroaction des textes.



Outre les revendications, les membres de l’intersyndicale de l’Isra, réclament une audience avec le directeur général de l’institut pour la poursuite des discussions en vue de régler les problèmes internes et sollicite aussi une audience avec le Président Macky Sall, histoire de l’informer des menaces proférées par l’autorité de la tutelle