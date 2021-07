Ibrahima Touré arrêté pour pédophilie et viols multiples sur sa nièce de 10 ans.

Le 05 juillet dernier, Ibrahim Touré âgé de 30ans a été arrêté par la gendarmerie de Keur Massar puis déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye pour pédophilie et viols multiples sur sa nièce âgée de 10ans.



Le 02 juillet lorsque la petite se rendait à l’école accompagnée par son oncle Samb, ils furent interpellés par une voisine qui voulait le tamis. Samb demande à sa nièce de retourner à la maison prendre l’objet demandé par la voisine. C’est là qu’elle tombe sur son oncle Ibrahim Touré qui l’a conduite directement dans la chambre. Il a promis une somme de 100 F CFA puis a retiré la culotte de sa nièce pour abuser d’elle.



Au moment de passer à l’acte, Samb qui était revenu à la maison entre temps a surpris son beau-frère nu alors que la petite n’avait plus sa culotte. Il a voulu nier les faits en prétendant qu’il était en train de chercher sa culotte qu’il a égaré.



Suite à ces faits, Touré a été arrêté par la gendarmerie le même jour puis placé en garde à vue, informe « Libération ». Auditionnée, la présumée victime de Touré a raconté, dans les détails, son calvaire aux gendarmes.



« Frère germain de mon père, Ibrahima Touré que je considérais comme mon papa a abusé de moi à plusieurs reprises. Je ne peux même plus dire le nombre de fois. Cette fois-ci encore je lui ai dit que suis pressée et que je devais aller à l’école. Il m’a promis 100 F CFA avant d’enlever ma culotte. C’est lorsque ma mère l’a surpris qu’il a tenté de sortir de la chambre. Chaque fois qu’il abusait de moi, il menaçait de me tabasser si je raconte ça à quelqu’un. Il disait que suis sous son autorité dans la maison familiale. Mon père est en Guinée équatoriale. Il l’a fait à plusieurs reprises, je ne peux même plus compter », confie-t-elle aux gendarmes.



D’après les analyses médicales réalisées par le médecin gynécologue obstricien de Keur massar, la victime présente une « défloration hyménale ancienne emportant presque la moitié de la surface de l’hymen ». Un résultat qui vient confirmer le témoignage de la victime.