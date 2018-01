Idrissa Mané de Guingamp : «je suis sûr que je vais jouer dans le haut niveau»

Sociétaire de Guingamp, le jeune Idrissa Mané, âgé seulement de 18 ans ne doute aucunement de son avenir prometteur : « Pour le moment je ne brûle pas les étapes. Mais, le temps n’attend personne. Je suis sûr que je vais jouer dans le haut niveau », a-t-il déclaré.



L e guingampais d'ajouter : «Moi, je n’attends que mon heure, étant donné que je m’entraine avec les A du club, ce qui est d’ailleurs un bon signe. Je suis prêt à aller au front et à m’imposer. Après deux semaines, j’ai commencé à jouer avec les réserves. Je ne connais pas bien la concurrence. Guingamp est un club d’avenir et je m’y sens bien».



Idrissa Mané espère un jour porter les couleurs de l’équipe nationale : « Les équipes nationales : Olympique, U23 et même A, j’en rêve toujours », a-t-il révélé.



Le jeune footballeur, a découvert l’Europe en janvier 2017, après des tests concluant de trois mois à Guingamp où il a fini par signer son premier contrat professionnel. Au paravent, le défenseur a passé par CNEPS Excellence de Thiès, passage, qui lui a fait beaucoup de bien en l’aidant dit-il dans son intégration en France.