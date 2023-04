Idrissa Seck : « J’ai dit à Macky Sall que je m’en vais »

À la mosquée de Thiès où il a effectué la prière de l’Aïd el-Fitr, Idrissa Seck a lancé un message pour la préservation de la paix au Sénégal. Le président du Conseil économique social et environnemental met en garde les mouvements citoyens qui s’illustrent dans des actions qui peuvent compromettre la sécurité nationale.



« Il y a le terrorisme djihadiste islamiste radical, c’est un fait, mais y a des terroristes pire que cela, qui veulent créer le chaos et le désordre pensent-ils pour pouvoir s’emparer des richesses du Sénégal. Et ça, nous ne laisserons pas faire, que ce soit très clair », a dit Idrissa Seck.



L’ancien Premier ministre invite également le Président Macky Sall à prendre ses responsabilités pour préserver la paix et à la sécurité.



« Il n y a pas de Balai citoyen, ou de France Dégage. Personne ne peut brûler le pays. Je l’ai dit à Macky, je lui ai dit moi, je m’en vais. Mais il faut que la sécurité du pays qui nous préoccupe tous les deux soit garantie, c’est ça, la paix seulement », a indiqué le président du parti Rewmi.



L’ancien maire de Thiès va tenir une conférence de presse ce samedi à 16 heures dans la capitale du rail. Il se pourrait qu’il annonce sa démission à la tête du Conseil économique social environnemental (CESE).