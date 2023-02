Idrissa Seck à ses militants : « J’ai bien écouté pendant 3 ans, ce qui était agréable et ce qui a été dit violemment et parfois de façon ordurière et inacceptable»

Le Parti Rewmi a organisé un séminaire, ce samedi dans un hôtel de la place à Dakar, sous la présidence de son leader. Idrissa SECK a profité de cette tribune pour recadrer ses militants et militantes qui ont fustigé son ralliement vers le parti au pouvoir. Les secrétaires nationaux, le coordonnateur départementaux, les députés, les maires, les responsables nationaux des structures internes, (jeunes, femmes, cadres, enseignants, arabisants, les responsables de la diaspora), ont tous répondu présent à la convocation de leur leader. Pour le patron de Rewmi, un leader doit dilater sa poitrine et accueillir toutes les informations. Il dit avoir écouté pendant trois ans ce qui était agréable et ce qui a été dit violemment et parfois de façon ordurière.



«Nous, qui sommes dans cette salle, ne représentons pas le Sénégal. Nous sommes là, au nom du peuple Sénégalais, au nom des militants et militantes. Et je leur demande solennellement de rendre compte à ceux qui vous ont délégué… C’est la qualité de l’écoute qui garantit la qualité de l’information et de la science à laquelle on peut avoir accès. Donc j’ai bien écouté pendant trois ans, ce qui était agréable, ce qui l’était moyen, ce qui était dit poliment et ce qui a été dit violemment et parfois de façon ordurière et inacceptable. Donc un leader doit dilater sa poitrine et accueillir toutes les informations. Et c’est pour ça que je ne vous ai formulé aucun reproche ni à ceux qui exagérément ont tenu des propos irrespectueux, puisqu’en réalité, ils m’informent en le faisant du statut de leur éducation », a déclaré Idrissa Seck.



Poursuivant ses propos, il précise : « Et c’est utile pour le leader de savoir exactement quelles sont les troupes. Pour désigner des gens à des postes de responsabilité, on doit au préalable bien les connaître, bien les observer et pour savoir s’ils sont dignes de confiance en compétence comme en vertu pour occuper les stations de responsabilité dans la conduite des affaires de notre nation. Nous sommes attaché à la vérité, mais aussi à la civilité. Quand on n'a pas la totalité de l’information au sujet d’une chose, on ne juge pas précipitamment.».