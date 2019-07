Idrissa Seck explique son long silence (vidéo)

Le leader du parti Rewmi sort en fin de son mutisme. Après un long silence, Idrissa Seck réapparaît pour son attitude face à la grosse polémique qui a suivi le scandale de corruption présumée révélé par un documentaire de la chaîne britannique BBC, sur l'affaire Petro-Tim.



Dans une vidéo publiée sur le net et prise par un de ses proches, le candidat de la coalition Idy 2019 tient à calmer ses militants que le réclament.



« J’ai dit à Assane (c'est celui qui prend la vidéo) que je sais que les Sénégalais me réclament, mais je vous demande de rester calmes et sereins. C’est vrai, ça fait longtemps que je n’ai pas fait de sortie. Mais, c’est que quand on est un homme de parole, on ne peut pas prendre la parole à tout va. Il faut attendre le moment opportun pour le faire », a-t-il déclaré.