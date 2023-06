Idrissa Seck rappelle à Macky ses deux mandats et l'invite à s'inspirer de Bruno Diatta

"Je vous exprime mes sincères remerciements pour m’avoir convié de nouveau au Dialogue national dans cet État du Sénégal, République que vous aurez eu l’honneur et l’immense privilège de diriger pour deux mandats consécutifs de 7 et 5 ans", a-t-il indiqué lors de sa prise de parole.

Alors pour rappeler à l'ordre le chef de l'Etat, Idrissa Seck renvoie le président Macky Sall à la page 111 du livre-hommage consacré à l’Ambassadeur chef du Protocole, Bruno Diatta. Celui-ci développe ces deux notions : servir et service.



" Dans ce livre, je me suis arrêté longuement, à la page 111, sur le témoignage de Théodore cardinal Adrien Sarr, Archevêque émérite de Dakar. Il a résumé tous les témoignages en un seul verbe, Servir, et en un seul substantif, Service. Bruno Diatta a servi l’Etat du Sénégal auprès de quatre (4) Présidents du Sénégal, "un service unanimement reconnu comme écho, impeccable, généreux, conscient et discret à un degré difficile à égaler" selon l’Archevêque émérite de Dakar" et repris par le président de Rewmi.

Pour lui : " notre devoir à nous tous, à vous Monsieur le Président de la République en premier, est de rester fidèles et loyaux à ces deux mots dans chacun de nos actes et dans chacune de nos paroles: le verbe Servir et le substantif Service".

Ce qu’attend Idrissa Seck de ce dialogue ce sont les conclusions suivantes: "une démocratie renforcée, des élections claires, libres, transparentes et inclusives, des résultats incontestables qui reflètent l’exacte expression de la volonté du peuple sénégalais, sans aucune entrave."

C'est la question du troisième mandat qui a conduit à la fin du Muruk-Soow. Idrissa Seck présent ce mercredi, au dialogue politique, a remis cette fâcheuse question.