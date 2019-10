Idrissa Seck va briser le silence ce samedi

L’ancien Premier ministre sous Abdoulaye Wade et non moins président du parti Rewmi va bientôt mettre fin à son mutisme politique, qui ne cesse ne choquer certains Sénégalais depuis la présidentielle du 24 février dernier. Et cela se fera ce samedi 26 octobre 2019, informe le journal "Les Echos" dans sa parution de ce mercredi.



En effet, Idrissa Seck doit présider le séminaire que compte organiser la jeunesse nationale de Rewmi et la coalition de Idy2019 ce 26 octobre 2019, portant sur le thème "le leadership jeune au profit des collectivités locales" et qui a pour objectif de renforcer les connaissances des jeunes en matière électorale.