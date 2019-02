Idrissa à Kaffrine: "je suis convaincu que le Sénégal prendra un autre tournant le soir du 24 février"

"En regardant vous qui êtes là, les jeunes et responsables pleins d'expérience et de savoir, je suis convaincu que le Sénégal prendra un autre tournant le soir du 24 février 2019", a déclaré Idrissa Seck ce jeudi à Kaffrine, accompagné de Mata Sy Diallo, responsable du Grand parti. Idrissa Seck, 59 ans, a été accueilli à l'entrée de la ville par des militants des Partis qui ont décidé de le soutenir. Sur les pancartes, on peut lire plusieurs slogans dont " Idy notre choix ". Dans la ville, M. Seck a évoqué le manque d'emploi des jeunes, les difficultés liées au transport et la commercialisation de l'arachide, un véritable casse têtes pour la plupart des habitants des localités visitées depuis le début de la campagne. Il a promis de mettre fin à tout ceci, une fois élu. Mais avant cette étape, le candidat de la coalition " Idy 2019", était à Darou Salam Wanar, dans la commune de Mabo, département de Birkelane. Dans cette zone, selon un responsables qui a pris la paroles, "32 villages se sont mobilisés" pour accueillir le candidat qui a obtenu le soutien de beaucoup de recalés au parrainage. Évoquant les difficultés rencontrées sur la route qui dans un mauvais état, Idrissa Seck a expliqué que l'objet de sa visite est notamment de montrer la différence entre Dakar et le reste du Sénégal ". "Nous avons constaté le manque d'électricité. Il gommer cette différence entre Dakar et les autres villages. Nous avons un programme spécial de rattrapage du décalage entre Dakar et le reste du pays avec une commune un milliard pour que les infrastructures de bases puissent être généralisées", dit-il.