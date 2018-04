Idy s'attaque à Songué Diouf : "quand j'ai entendu un professeur de philo faire l'apologie du viol sur un plateau télé..."

La polémique Songué Diouf n'est pas encore éteinte. Les propos du professeur de philosophie sur le viol se sont invités au séminaire des cadres de Rewmi tenus ce week-end à Saly Portudal.



Lors de son discours, Idrissa Seck qui parlait des valeurs et vertus de la femme dans la société et la religion islamique, s'est attaqué au chroniqueur de l'émission "Jakaarlo Bi".

"Quand j'ai entendu sur un plateau de télé, un professeur de philosophie faire l'apologie du viol, alors là je me suis dit qu'il n'y avait plus de limites", a déclaré le patron de Rewmi avant d'indiquer que c'est plutôt aux hommes de contrôler leurs pulsions bestiales face aux charmes des femmes