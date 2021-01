Il agresse sa copine pour reprendre le portable iPhone qu'il lui avait acheté

Poursuivi pour vol avec usage d’arme blanche, Mourtalla Sall est sous les verrous. Après une rupture avec sa petite amie, il a voulu reprendre le téléphone de marque iPhone qu’il lui avait offert. Et pour ce faire, il a utilisé un couteau pour la contraindre à lui remettre le portable avant de la blesser à la main. Cependant devant les limiers, la victime a sorti une autre version, faisant savoir qu’elle ne connait pas son agresseur .



Selon elle, après avoir commis son forfait, le mis en cause a pris la tangente. C’est en criant de toutes ses forces que des bonnes volontés se sont mises à sa poursuite et l’ont finalement interpellé après une longue course. Faux, dit ce dernier. A l’en croire, la victime serait sa petite amie. Ils entretenaient une relation amoureuse et tout allait bien entre eux. « Ces derniers temps, je lui ai offert un téléphone de marque iPhone. Mais tout dernièrement, j’ai su qu’elle n’était pas fidèle et j’ai voulu reprendre le portable que je lui avais offert. C’est pour cette raison que je l’ai interceptée pour prendre de force le téléphone car elle rejetait mes appels », s’est défendu le mis en cause tout en niant l’avoir menacé avec un couteau, selon Le Témoin qui rapporte les faits.



Son ex-ami voudrait l’accuser pour lui créer des problèmes. Malgré ses aveux, il a été déféré au parquet en attendant d’être fixé sur son sort.