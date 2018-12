Il meurt en pleine danse du « coupé-décalé » de 30 secondes

A Abidjan, le « Coupé-décalé » est bien connu pour la dangerosité dont on esquisse les pas de danse appelés les « Roukass Kass ». Des jeunes danseurs des DJ excellent bien dans l’exercice périlleux de cette danse.



Pour cause, c’est à un véritable drame qu’on a assisté dans la journée d’hier vendredi 21 décembre par cet artiste du coupé-décalé. En pleine prestation, le danseur Rechercher danseur du Dj connu sous le sobriquet de « Taf Taf la référence ».



Connu sous l’appellation de « internet Japonais » s’est brisé le cou en pleine prestation devant un public qui ne s’en remettait pas du drame.



Sous le morceau de son patron, « internet Japonais » voulant comme à son habitude atterrir sur sa tête après un saut, va mal apprécier l’exercice. Résultat, son coup se brise et il décède sur-le-champ au grand désarroi du public.