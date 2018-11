"Il n’est de bataille perdue que celle que l’on ne livre pas", réagit Karim Wade

A la suite de la manifestation de l'opposition sénégalaise vendredi, le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade, a remercié et félicité ses militants et cadre du parti, déclarant qu'"il n'est de bataille perdue que celle que l’on ne livre pas", dans un communiqué.



"Je voudrais vous féliciter chaleureusement pour la grande réussite de la manifestation du Front de Résistance Nationale organisée ce jeudi 29 novembre 2018 à la place de l’Obélisque. A chacun et chacune d’entre vous, je voudrais exprimer ma reconnaissance et mes remerciements pour votre participation massive à cette marche pour une élection présidentielle transparente et inclusive (...)", a dit Karim Wade.



"Il n’est de bataille perdue que celle que l’on ne livre pas". Cette phrase du Général De Gaulle doit inspirer et guider toutes nos actions dans les prochaines semaines. A très bientôt au Sénégal pour d’autres batailles", a déclaré le fils de Wade.



Vendredi dans les rues du Centre-ville de Dakar, le Front de Résistance Nationale, qui regroupe l"opposition, a organisé une manifestation pour réclamer le fichier électoral et l'organisation d'une une élection présidentielle "transparente et inclusive".