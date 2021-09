Il partage des vidéos et audios obscènes de son ex et se retrouve en prison

Boulaye Niang a été condamné à deux ans dont un an de prison ferme pour collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Il est reconnu coupable d’avoir partagé les vidéos obscènes et audios de sa copine pour qu’elle ne puisse pas avoir un autre homme dans sa vie.



La plaignante Dioba Ndiaye entretenait une idylle amoureuse avec le mis en cause qui enregistrait, à son insu, leurs appels vidéos où elle était nue. Pour se venger de sa copine après le refus de la mère de celle-ci de la lui donner en mariage, le mis en cause envoie des éléments audio à une de leurs connaissances pour lui montrer qu’ils entretenaient des relations sexuelles.



Pour justifier son acte, le mis en cause a confié au juge que : « la fille était souvent nue lors de nos appels vidéos. À chaque fois que je la filmais, je lui envoyais les images. C’est une de ses proches qui a partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Quand sa mère a refusé de me donner sa main, elle m’a assuré qu’elle ne va jamais se marier avec son prétendant ».



Reconnu coupable, il a été condamné à 2 ans dont un an de prison ferme.