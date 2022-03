« Il y a bel et bien des membres francs-maçons dans le Lions club», reconnaît Blaise Diadhiou

« La franc-maçonnerie et le Lions club sont deux choses complétement différentes. Mais il y a bel et bien des membres francs-maçons dans le Lions club. Je le dis et je l'assume», a dit M. Diadhiou dans une interview avec L'Observateur.

Il ajoute au cours de l'entretien : « Je le dis encore une fois qu'il y a des membres qui participent à des réunions franc-maçonnes, on n'y peut rien. Tout autour de vous, existent des maçons, c'est comme ça, mais les Lions club n'est pas une association maçonnique».

A la question de savoir s'il est franc-maçon ou pas, Blaise Diadhiou de répondre en ces termes : « Non, je ne suis pas maçon, mais pratiquement tous mes amis sont maçons. Je ne suis pas maçon parceque j'aime mon indépendance. Il y a des opinions que je donne, des positions que je prends que je n'aurais peut être pu prendre si j'étais franc-maçon».

Expert comptable et membre du Lions club, « une fondation internationale créée en 1917, en vue de venir en aide aux plus démunis», Blaise Diadhiou a reconnu la présence des francs-maçons dans le club, réfutant toutefois son appartenance à la franc-maçonnerie.