Illimane Ndiaye, sous l'ombre de Mané et de Ismaïla Sarr (Par Papa Djibril GAYE)

Depuis quelque temps, on parle très peu de lui. Et ce depuis qu’il a déposé ses valises en France pour évoluer sous les couleurs de son club de cœur, l’Olympique de Marseille. Une situation qui serait à l’image de sa saison où il a inscrit jusqu’ici un seul but avec le club de Ligue 1. Iliman Ndiaye puisque c’est de lui qu’il s’agit a été pourtant auteur d’une saison abouti l’année dernière avec Sheffield United. Ses performances (14 buts inscrits et 11 passes décisives) avaient permis à la formation anglaise de retrouver l’élite, mais ont permis également au joueur d’être appelé en équipe nationale pour la première fois. Mais, puis son arrivée au sein de la Tanière, l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré joue les seconds rôles.

Malgré son talent, Iliman Ndiaye ne joue les premiers rôles en équipes nationales. Sur les 4 fois qu’il a été dans le 11 de départ de Aliou Cissé, c’est pour combler les absences de Sadio Mané ou encore d’Ismaila Sarr

Le joueur de 23 ans est appelé par Aliou Cissé, pour les qualifications à la CAN 2023 et la préparation de la Coupe du monde 2022. Il fait ses débuts avec les Lions le 4 juin 2022, lors d’une victoire 3-0 en match de qualification contre le Bénin. Sur ses premières touches de balles, il a conquis les cœurs de millions de Sénégalais tellement le milieu de terrain capable de jouer comme meneur en attaque est doué. Mais malheureusement, comme on a vu un génie comme Iniesta ne pas remporter le Ballon d’Or car étant sous l’ombre de Messi, de la même manière, le natif de Rouen serait sur la même situation en équipe nationale.

La pépite sénégalaise malgré son talent, son gros potentiel, hérite du statut de remplaçant au sein de cette équipe sénégalaise. Depuis qu’il a rejoint les champions d’Afrique il n’a été titularisé que 4 fois seulement. Et à chaque fois c’est pour jouer pallier des absences. Il n’a jamais été préféré à Sadio Mané ou encore à Ismaila Sarr. La première fois qu’il a eu sa place dans le 11 du technicien Sénégalais, Aliou Cissé c’était le 24 mars 2023 alors que le Sénégal recevait le Mozambique pour le compte de la 3e journée des éliminatoires la Coupe d’Afrique des nations 2023.

Buteur pour sa première titularisation contre le Mozambique l’ancien joueur de Sheffield United qui a été très bon contre l’Equateur lors de la coupe du monde a montré qu’il peut jouer les premiers rôles

La blessure d’Ismaila Sarr avait joué en sa faveur et Iliman se présentait comme alternative pour le technicien des Lions. Une occasion qu’il avait bien saisie marquant son premier sous les couleurs de l’équipe nationale. A la coupe du monde Qatar 2022, avec l’absence de Sadio Mané touché au péroné, Aliou Cissé s’est appuyé sur les joueurs qui n’a manqué de répondre aux attentes. Passeur décisif face au Qatar, Iliman a été titularisé pour le reste de la compétition. Contre l’Equateur le joueur a livré une prestation correcte avant de connaître des difficultés comme à l’image de toute l’équipe contre l’Angleterre.

La dernière fois qu’il a été dans la composition officielle des Lions, c’était au mois de septembre alors que le Sénégal recevait l’Algérie au Stade Pr Abdoulaye Wade en rencontre amicale. Et pour ce duel entre Lions et Fennecs, Ndiaye est titularisé à cause de l’absence de l’ancien ailier des Hornets blessé. Comme quoi il est obligé d’attendre, à chaque que Sadio Mané ou Ismaila sont aptes…

S’il n’y avait pas dans cette équipe Sénégalaise un joueur Sadio Mané ou encore un autre comme Ismaila Sarr, l’utilisation d’Iliman Ndiaye pourrait être différente. Le joueur, avec toutes ses qualités, pourrait prétendre être le patron ou bien le dépositaire du jeu des Lions. Mais comme on dit, une star peut en cacher un autre, l’ancien de Sheffield United et la grosse recrue de l’Olympique de Marseille est sous l’ombre de Mané et de Sarr. A chaque fois qu’il est utilisé comme premier choix, c’est parce que l’un des dernières cités est absent.