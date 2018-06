Images - L'AIBD inondée après les premières pluies à Dakar, Air Sénégal Sa enregistre des dégâts

Inauguré en grande pompe le 7 décembre 2017 et présenté comme l'un des plus grands et modernes aéroports de l'Afrique, le bijou AIBD n'avait pas prévu de dispositif pour protéger sa piste d'atterrissage d'une inondation en cas de pluie. Les premières précipitations enregistrées dans la capitale sénégalaise ont causé beaucoup de dégâts aux aéronefs qui étaient en piste.

La nouvelle compagnie Air Senegal Sa, qui n'a que deux avions pour le moment dont l'un non fonctionnel à cause de problèmes d'électricité, voit son deuxième appareil endommagé par les fortes pluies. Regardez les images