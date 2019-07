Imam Massamba Diop menace : "Si on arrête Imam Kanté, je divulgue les noms de tous les homo...politiques et religieux"

Les Bisbilles entre le chanteur Wally Ballago Seck, accusé de promouvoir l’homosexualité Sénégal avec l'Imam Kanté continue de faire saliver. Après la citation directe servie à l’Imam du Point E, voilà que ses souteneurs entrent dans la danse en brandissant des menaces.



Très déterminé, dans cette histoire, Imam Massamba Diop, président de l'Ong Jamra, compte révéler le noms de tous les homosexuels du Sénégal, si on arrête l'Imam Kanté.



“Il y a au moins 9 à 12 associations d’homosexuels ici au Sénégal, avec récépissé à l’appui. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Comment peut-on avec l’article 319 du Code pénal, interdire les actes contre-nature et à côté donner des récépissés à des gens pour leur dire que vous êtes des homosexuels. C’est inacceptable, l’Etat du Sénégal n’a qu’à assumer sa part de responsabilité dans la chose”, déclare-t-il dans le journal "Les Echos".



Il ajoute: “En octobre 2014, les homosexuels sénégalais voulaient saisir leurs confrères du monde. Ils se sont trompés en envoyant le mail dans la boite de Jamra. Et je vous assure qu'il y a des personnalités politiques et religieuses. Si maintenant ils veulent créer des problèmes à l’imam Kanté, je risque de sortir la liste”, a t'il lâché.