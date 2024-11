Imbroglio autour du décès de Mamadou Moustapha Ba : Entre les avis médicaux français et sénégalais, qui croire ? (Par Boubacar Kambel DIENG)

La mort de l’ancien ministre Mamadou Moustapha Ba soulève de nombreuses questions depuis la publication de rapports médicaux contradictoires, issus des autorités françaises et sénégalaises.



Le décès, survenu après plusieurs jours de coma en France, a conduit, selon Dakar Actu, à la rédaction d’un certificat de genre de mort par un médecin français, concluant à une cause naturelle.



Cependant, l’autopsie commandée au Sénégal a révélé des éléments suggérant que la mort pourrait ne pas être naturelle, ouvrant la voie à une enquête judiciaire.



Peu après le décès de Mamadou Moustapha Ba, un médecin français a établi un certificat de genre de mort confirmant une mort naturelle.

Et, d’après les révélations de nos confrères du site précité, c’est ce document a été déterminant pour permettre le rapatriement de la dépouille au Sénégal.



Pourtant, dès l’arrivée du corps à Dakar, les autorités sénégalaises ont ordonné une autopsie.

Cette décision fait suite à des « éléments » révélés par l’enquête sénégalaise, qui justifiaient, selon le Procureur de Dakar, des vérifications supplémentaires pour établir les causes de la mort.



Les résultats de cette autopsie, rendus publics par le Parquet, contredisent les premières conclusions françaises.

En effet, l’expertise sénégalaise met en avant des éléments « incompatibles avec une mort naturelle », soulevant ainsi des soupçons quant aux circonstances du décès.



Cette divergence entre les conclusions des médecins français et sénégalais a alimenté une vive polémique, relançant des débats autour de la transparence et de l’impartialité des procédures.



Les proches du défunt se retrouvent dans l’incompréhension, partagés entre les certitudes des autorités françaises et les investigations approfondies des autorités sénégalaises.



Du côté sénégalais, la suspension des formalités de levée du corps et d’inhumation indique la volonté de mener des investigations plus poussées pour dissiper tout doute.

Pour certains observateurs, cette décision traduit une prudence face aux zones d’ombre entourant le décès de Mamadou Moustapha Ba, tandis que d’autres estiment qu’elle reflète une méfiance vis-à-vis des autorités médicales étrangères.



Cette situation complexe pose plusieurs questions cruciales. Qui, des médecins légistes français ou sénégalais, détient la vérité ? La divergence des avis médicaux pourrait-elle s’expliquer par des méthodes ou des critères d’analyse différents entre les deux pays ?



La situation invite également à s’interroger sur les implications politiques et diplomatiques d’une telle affaire.

Les citoyens, quant à eux, attendent des réponses claires et transparentes, alors que l’affaire prend de l’ampleur sur la scène publique.



Si l’enquête sénégalaise venait à confirmer la thèse d’une mort non naturelle, cela ouvrirait la voie à des poursuites pour établir d’éventuelles responsabilités.



En l’absence de conclusions définitives, l’affaire reste en suspens, nourrissant spéculations et interrogations.



Le parquet de Dakar, en communiquant régulièrement, semble déterminé à garantir la transparence du processus, tandis que la famille et l’opinion publique espèrent que la vérité sera établie de manière claire et incontestable.



Ce dossier sensible est un rappel de l’importance de la coopération et de la confiance entre les autorités judiciaires et médicales internationales, afin de préserver l’intégrité des enquêtes et de rendre justice aux familles éprouvées.



BKD…