Impact de la Covid-19 sur l’éducation : l’Union syndical pour une éducation de qualité propose des solutions pour la nouvelle année

L’Union syndical pour une éducation de qualité, a relevé beaucoup de manquements dans le système éducatif. Face à la presse, ces syndicalistes affirment que la pandémie est venue affaiblir la qualité de l’enseignement. Ils proposent des solutions pour l’année 2020-2021.



Faisant le bilan de l’année scolaire 2019-2020, très mouvementée et perturbée par le coronavirus, l’Union syndicale pour une éducation de qualité (USEQ) soutient que la pandémie a mis à nu les failles du système éducatif sénégalais.



«L’USEQ se félicite que l’année blanche soit évitée grâce à l’engagement fort de tous les acteurs. Cependant, au terme de ses analyses, l’USEQ considère que la pandémie a révélé les faibles résiliences de notre système éducatif, en mettant en relief les nombreux points faibles anciens et nouveaux. Le syndicat exige du gouvernement la recherche de solutions appropriées dans le cadre d’une programmation concertée avec tous les partenaires à court, moyen, et long terme », disent-ils.



Toutefois, les syndicalistes proposent de faire deux (2) mois de cours en guise de rattrapage pour les classes intermédiaires. Ce, pour que les élèves de ces classes-là de l’année 2019-2020, ne soient pas sacrifiés sur l'autel de la pandémie.