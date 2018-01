Impression de nouvelles cartes du parti : Karim Wade amorce la mue du PDS

Du Qatar où il se trouve actuellement, Karim Wade pilote consciencieusement le PDS. Cette mainmise du fils du "Pape du Sopi" s’est démontrée avec les nouvelles cartes de membres du PDS qu’il a conçu depuis sa terre d’exil. Ces cartes, affirme Babacar Gaye, sont déjà en possession des membres du Comité Directeur et seront placées dans tout le Sénégal à l’occasion de la tournée nationale qu’ils vont démarrer dans la deuxième quinzaine du mois de janvier.



Se félicitant de cette initiative du candidat du PDS, l’ancien président du Conseil régional de Kaffrine indique que ces cartes sont «révolutionnaires et donnent un visage ouvertement moderne du Pds qui est le premier parti en Afrique à introduire une telle technologie de dernière génération».



Avant d’ajouter «une application informatique permet d’avoir une cartographie du parti et de gérer dynamiquement la base des militants et des responsables du Parti, tant au niveau national qu’au niveau international. Les cartes pourront être achetées sur place en relation avec la Commission Nationale de Placement et de Vente des Cartes, et du Renouvellement des Structures du Parti ou achetées directement par le biais de la plateforme bientôt disponible via l’Internet».



Mais reste à savoir si ce désir de rajeunissement du PDS va concerner ses instances, commençant par le Secrétariat général.