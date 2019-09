Inauguration de la mosquée Massalikul Jinaane: Abdoulaye Wade invité d'honneur

En prélude à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinaane prévue le 27 septembre, le coordonnateur du comité de pilotage de la cérémonie, Mbackiyou Faye, a animé une conférence de presse. A cette occasion, il a fait savoir que le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et Me Abdoulaye Wade sont les invités d'honneur.



"Le président Abdoulaye Wade ne peut pas être invité ici, au contraire c'est lui qui invite. D'autant c'est un ancien président du Sénégal, il a débuté ce projet, il ne connait comme je le connais Au delà de cet aspect c'est un talibé de Cheikh Ahmadou Bamba. Le Khalife lui a demandé de venir assister à la prière et il a accepté de venir", a dit le coordonnateur.



En ce qui concerne le programme de l'événement, la cérémonie officielle sera la prière de vendredi, dirigée par le Khalife général Mouhamadou Mountakha Mbacké. Mais avant, il y aura un rassemblement sur le site de la mosquée le jeudi. A cette occasion, le khalife général fera une déclaration. Toutes les familles religieuses et coutumières ont également invitées, selon Mbackiyou Faye.