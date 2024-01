Inauguration du BRT : 121 bus articulés avec chacun 150 places seront mis en circulation

Côté confort rien n’a été laissé au hasard. « Ce sont des bus modernes et qui s’adaptent aux besoins des usagers. Les bus sont climatisés et comprennent chacun 150 places équipées de ports USB et d’un wifi », renseignent les autorités. Le BRT c’est également 121 bus articulés. D’un coût total de 419 milliards de francs CFA, l’ouvrage est supposé générer un millier d’emplois dont 35% des femmes. Ainsi, renseigne Khadim Niang, ingénieur polytechnicien : « 69% des financements sont fournis par l’État du Sénégal et ses partenaires économiques et financiers. Le restant du financement, 31 %, provient du secteur privé ».

« Le tracé du BRT concerne deux départements (Guédiawaye et Dakar), 14 communes et deux mairies de ville situés dans l’agglomération dakaroise. Le BRT traverse la corniche de Guédiawaye, Fadia, les Parcelles Assainies, Grand-Yoff, l’ancienne piste, Sacré-Cœur, le boulevard Dial-Diop, la place de l’Obélisque, le boulevard général Charles-de-Gaulle, les allées Papa-Guèye-Fall et le Plateau », informe le document du projet.



Les bus vont circuler de 5 à 23 h. Ce qui constitue une nouveauté dans la mobilité urbaine de Dakar. En outre, le BRT confie-t-on est pour « répondre de manière satisfaisante à la forte demande de déplacements, dans les meilleures conditions de performance, de diminuer la congestion routière par un transfert modal de la voiture vers le BRT ».