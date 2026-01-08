Inauguration du centre d’entraînement tactique de Dabo : l’armée de terre renforce la préparation opérationnelle

Préparer les unités aux combats. Tel est l’objectif principal du centre d’entraînement tactique de Dabo dans la région de Kolda (sud). L'infrastructure est officiellement inaugurée et baptisée Capitaine Boniface Samba Dione ce mercredi 8 janvier. La cérémonie a été présidée par le Chef d’État-Major de l’armée de terre, le général de brigade Simon Ndour, en présence d’autorités militaires et administratives de la zone.



Implanté dans la zone militaire numéro 6, ce nouveau centre vient renforcer le dispositif national de formation et de préparation opérationnelle des forces terrestres. Il a vocation à améliorer les capacités tactiques des unités engagées sur le terrain, dans un contexte sécuritaire exigeant des soldats mieux entraînés, polyvalents et endurants.



Selon le commandant du centre, le lieutenant Souleymane Gningue, plusieurs modules essentiels sont enseignés à Dabo. Il s’agit notamment du franchissement d’obstacles, de la topographie, des techniques d’intervention, de l’éducation physique militaire, ainsi que du sauvetage au front. Des formations conçues pour reproduire les réalités du combat et renforcer la cohésion, la réactivité et l’efficacité des troupes.



Le baptême du centre au nom du capitaine Boniface Samba Dione rend hommage à un officier dont l’engagement et le sacrifice incarnent les valeurs de l’armée de terre : discipline, courage et sens du devoir. Un symbole fort pour les stagiaires appelés à se former dans ce haut lieu de préparation opérationnelle.



Avec l’inauguration du centre d’entraînement tactique de Dabo, l’armée de terre sénégalaise franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation et de montée en puissance, en plaçant la formation et l’entraînement au cœur de la défense nationale.