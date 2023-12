Incarcération de Coline Fay au Sénégal : des députés français interpellent la ministre des Affaires étrangères pour demander sa libération

Les députés de la Nupes Aurélien Taché (Ecologistes) et Sophia Chikirou (LFI), interpellent la ministre des Affaires étrangères dans une lettre ouverte, consultée vendredi 15 décembre, par franceinfo, pour demander la libération de Coline Fay, au Sénégal. Cette Française de 26 ans, qui y vit depuis un an, a été incarcérée en novembre, pour "complot contre l'autorité de l'Etat", alors qu'elle participait à une manifestation à Dakar.



Les deux parlementaires, ainsi que l'avocat de Coline Fay, Juan Branco, s'inquiètent dans cette lettre d'une "situation alarmante", pour la jeune femme. "Dans un acte désespéré de protestation contre les conditions de sa détention et l'injustice de sa situation, Madame Fay a entamé une grève de la faim, qu'elle a courageusement soutenue pendant douze jours", écrivent-ils, ce qui "souligne la gravité de sa situation et témoigne de la nécessité d'une intervention rapide et résolue de notre part". Ils dépeignent pourtant une femme dont "l'engagement pour l'écologie témoigne de son pacifisme et de son dévouement à des causes, loin de toute violence ou intention subversive".



"Contexte de dérives autoritaires"



Les trois signataires dénoncent ensuite un "contexte de dérives autoritaires exercées par le régime de Dakar, sous la présidence de Macky Sall, envers les voix dissidentes et les mouvements populaires". Coline Fay avait été arrêtée lors d'une manifestation en soutien à Ousmane Sonko, principal opposant politique du président. Ce "climat de tension politique", déplorent les députés et l'avocat, "est de nature à susciter une profonde inquiétude quant au respect des libertés et des droits de l'homme dans le pays".



Ils s'adressent à la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et demandent, "face à cette situation préoccupante", son "intervention urgente pour assurer la libération de Madame Fay et la protection de ses droits fondamentaux".