ONU: Sonko veut "créer les conditions d'une invalidation de la candidature de Macky Sall", selon Luc Sarr

Un nouveau front politique s’ouvre autour de la possible candidature du président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Dans une déclaration relayée récemment, l’ancien conseiller spécial du chef de l’État, Luc Sarr, a vivement critiqué les propos d’Ousmane Sonko, qu’il accuse de chercher à nuire à cette candidature.





Selon Luc Sarr, les déclarations du leader de l’opposition viseraient à « décrédibiliser » Macky Sall sur la scène internationale. Il estime que les attaques répétées contre le président sortant relèvent d’une stratégie politique destinée à compromettre ses ambitions au sein de l’ONU.







« Nous accusons Ousmane Sonko de vouloir créer artificiellement les conditions d'une invalidation de la candidature du président Macky Sall », a déclaré Luc Sarr. D’après lui, Sonko chercherait avant tout à construire des accusations et des dossiers visant à empêcher l’élection de Macky Sall à la tête de l’organisation internationale.





L’ancien conseiller affirme également que cette stratégie reposerait sur la mobilisation des partisans de Sonko et sur la multiplication d’accusations visant l’ancien président. « Tout ce qu’il cherche, c'est de créer des dossiers pour que Macky Sall ne soit pas élu », a-t-il ajouté, évoquant même ce qu’il qualifie de « rêve halluciné et chimérique » consistant à élaborer un montage financier destiné à fragiliser politiquement l’ancien chef de l’État.





Pour Luc Sarr, l’objectif final serait d’obtenir l’ouverture d’une procédure de mise en accusation contre Macky Sall, afin de ternir son image et de compromettre toute perspective de carrière internationale.





Ces déclarations interviennent dans un contexte politique sénégalais toujours marqué par de fortes tensions entre le pouvoir sortant et le parti au pouvoir. Si la candidature de Macky Sall au secrétariat général de l’ONU n’a pas encore officiellement bénéficié du soutien de Diomaye Faye, le débat qu’elle suscite alimente déjà les rivalités politiques au Sénégal, livre iRadio.

