Incendie Parc Lambaaye de Dakar : un site dangereux à fermer sa possibilité de recasement, déclare le maire Alioune Ndoye

Le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, s’est rendu ce dimanche à la salle de vente Parc Lambaaye où un violent incendie s’est déclaré samedi soir, ravageant tout sur son chemin. Sur place, il a déclaré qu'il n'a « aucun site à proposer en terme de recasement ». Il a, par ailleurs, demandé la fermeture de site jugé très dangereux pour les populations.



« La première observation, c’est la désolation. Avec des familles entières qui sont dehors. Deuxième, observation, c’est que nous louons notre créateur (Dieu) parce qu’il n’y a pas eu de victimes humaines. Il n’y a que des dégâts matériels », se réjouit-il.



Il poursuit : « Troisièmement, tout le monde connaît ce site, c’est un site dangereux de par sa configuration, les activités qui sont menées dedans qui ne peuvent pas cohabiter. Vous ne pouvez pas stocker du bois partout et mettre du feu au milieu ».



Alioune Ndoye reconnait qu’il est très difficile de réglementer des sites à titre privé. Mais, « nous allons voir quels sont les éléments de loi sur lesquels on peut se fonder pour organiser tout ça, parce que ce n’est pas possible ».



Le maire de la localité se veut clair. M. Ndoye précise qu’il n'a « aucun endroit à proposer pouvant servir de site de recasement. Il faut que cela soit clair. C’est des locataires qui ont affaires avec des bailleurs et pas avec nous ».



Le ministre Alioune Ndoye est d'avis que «ce site est très dangereux et doit être fermé ».