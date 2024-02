Incendie à Sacré-Cœur 3 : un appartement prend feu, trois personnes blessées dont une femme enceinte qui a sauté du 3e étage

Un incendie s'est produit ce jeudi à Sacré-Cœur 3 ( Dakar). Un appartement sis au 3e étage a pris feu suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz. Parmi les six (6) personnes qui étaient dans l'appartement au moment de l'explosion, deux (02) dont un enfant s'en sont sortis avec des brûlures graves. Une femme enceinte a sauté du balcon du 3e étage pour fuir les flammes. Malheureusement, elle a été grièvement blessée.



Albarka Sow témoigne : "J'étais en train de monter un bec de gaz que je venais d'acheter. Au moment de serrer le bec de gaz, la bouteille a explosé et s'est jeté sur ma poitrine avant de me projeter à quelques mètres de là où j'étais. Au moment de descendre les escaliers, j'ai entendu l'explosion".



Le lutteur d'ajouter : " j'ai crié et j'ai voulu sauver ma vie. Je savais pas qu'il y'avait un enfant et une femme enceinte qui dormait dans l'une des chambres. Cette dernière, prise de peur, a sauté du balcon et s'est gravement blessée".