Incendie à la salle de vente : le feu a été maîtrisé, plusieurs dégâts matériels enregistrés (images)

Un incendie d'une rare violence a ravagé lundi après-midi la salle de vente de Dakar, place occupée par des vendeurs de meubles et de matériels électriques. Le feu a été finalement maîtrisé par les Sapeurs pompiers. Mais d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye et celui de la ville de Dakar, Barthélémy Dias ont effectué une visite sur les lieux. Après avoir constaté les dégâts et exprimé son soutien aux sinistrés, M. Ndoye a promis d'organiser une rencontre ultérieurement afin de discuter avec les sinistrés. Quant à M. Dias, il a promis de l'accompagner dans ce sens. (Images)

Ibrahima Mansaly

