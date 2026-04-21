Incendie au Daaka : un début de sinistre rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du lundi au mardi 21 avril au Daaka de Médina Gounass, semant une vive inquiétude parmi les pèlerins présents sur le site de cette retraite spirituelle.



Selon le sous-lieutenant Cheikh Diassé, chef du secteur de « l’antenne Tigo » de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l’alerte a été donnée aux environs de 23 heures par des éléments en ronde. « Les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui faisaient la ronde à partir de 23 heures ont eu à alerter le Poste de commandement sur un début d’incendie dans le secteur de l’antenne Tigo du Daaka », a-t-il expliqué.



Rapidement mobilisées, les équipes d’intervention sont arrivées sur les lieux du sinistre vers 00h22 avec d’importants moyens logistiques, incluant notamment des drones pour une meilleure localisation des flammes. Grâce à cette réactivité, le feu a été maîtrisé en une vingtaine de minutes.



Le sous-lieutenant Diassé a précisé qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Toutefois, des dégâts matériels ont été constatés sur le site touché par l’incendie.



Les causes exactes du sinistre restent, pour l’heure, inconnues. Une surveillance renforcée a été mise en place dans la zone concernée afin de prévenir tout nouveau départ de feu.



Face à cette situation, les sapeurs-pompiers appellent les pèlerins à faire preuve de vigilance et à respecter strictement les mesures de prévention, notamment en éteignant les feux à partir de 23 heures ainsi que durant les heures de prière sous les tentes.