Fédération sénégalaise de football : les dessous de la « prime de la discorde » au sein du Comité exécutif

Le Comité exécutif (Comex) de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est secoué par une crise liée à la répartition de la prime de performance de la CAN 2025, où cinq dirigeants auraient perçu au moins 60 millions FCFA chacun. Selon le quotidien L’Observateur, dans son édition de ce mardi, «un groupe de 16 membres mène désormais la fronde pour dénoncer l’opacité entourant la gestion des primes de la dernière CAN».



Les origines de la discorde au sein du Comité exécutif



Toujours selon nos confères, la crise est née de la volonté d’Abdoulaye Fall, président de la FSF, d’octroyer des primes à des membres ne faisant pas partie de la délégation officielle, «sans l’aval du Comex, tout en excluant les autres». Les frondeurs auraient donc été mis à l’écart du partage. «C’est un combat de principe», martèle l’un d’entre eux.



Les 13 millions FCFA au cœur de la polémique



Le groupe accusé de bénéficier indûment des « largesses» est composé de Amadou Kane (4e vice-président), Bacary Cissé (porte-parole), Pape Sidy Lô (3e vice-président), Bamba Bâ (commission marketing) et Elimane Lam (5e vice-président). Chacun aurait reçu la somme de 13 millions de FCFA (2 millions par match gagné et 1 million pour le nul face à la RDC). Cette répartition n’aurait jamais été validé par le Comex.



Pour obtenir des explications, le «groupe des 16» a adressé une demande d’audience au président Fall. Ce dernier n’a pas, à ce stade, donné suite à la demande, préférant renvoyer les frondeurs vers le Secrétaire général, Abdoulaye Saydou Sow.



Les cinq dirigeants, membres de la délégation officielle de l’équipe nationale de la CAN 2025, ont «cumulé 50 millions FCFA, avec les 13 millions FCFA de primes de performance des Lions», conclu l’Observateur.