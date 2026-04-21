"propos virulents" contre le fondateur du mouridisme: Masseck Sarr placé sous mandat de dépôt lundi

Sur auto-saisine du Procureur, la Brigade de recherche (Br) de Saint-Louis avait placé Masseck Sarr en garde à vue, le mercredi 15 avril. Il lui est reproché d’avoir tenu des propos discourtois envers le guide religieux Serigne Touba, fondateur du mouridisme. Après le prolongement de sa détention provisoire, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt, lundi 20 avril, selon le quotidien Libération.



L'interpellation du mis en cause fait suite à la diffusion d'une vidéo live sur TikTok, où il a tenu des propos jugés «extrêmement grave» envers le fondateur du mouridisme. Toujours selon le journal, «des audios plus abjects sur le fondateur du mouridisqme et ses khalifes ont été extraits du téléphones».



Il devra répondre des faits «d’injures publiques commises envers un groupe de personnes en raison de leurs croyances religieuses, outrage à un ministère du culte, menaces d’attentat et de mort».