Foot : Le Real Madrid s’impose aux tirs au but face à Bruges et remporte la Youth League

Vainqueur du Paris Saint-Germain en demi-finale, le Real Madrid a confirmé sa suprématie ce lundi soir en s’imposant face au Club Bruges en finale de Youth League (1-1, 2-4 t.a.b.), disputée à Lausanne. Les jeunes Madrilènes ont largement maîtrisé leur sujet en première période, s’appuyant notamment sur leur attaquant de pointe Jacobo Ortega, auteur de l’ouverture du score à la 23e minute (0-1) et déjà buteur à quatre reprises dans la compétition.



Après la pause, la rencontre a changé de physionomie. Plus entreprenants, les Belges ont progressivement pris confiance et ont fini par être récompensés avec l’égalisation signée Tobias Lund Jensen à la 64e minute (1-1).



Malgré une fin de match rythmée et disputée, aucune des deux formations n’est parvenue à faire la différence dans le temps réglementaire, envoyant les deux équipes vers une séance de tirs au but que les jeunes Madrilènes ont fini par remporter.



Les Merengues décrochent ainsi leur deuxième Youth League après celle remportée en 2020.

