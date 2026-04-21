Trump affirme que l'accord avec l'Iran sera signé « aujourd'hui » à Islamabad

Le président américain Donald Trump a déclaré à la journaliste de Fox News, Maria Bartiromo, qu'un accord avec l'Iran serait signé « aujourd'hui » à Islamabad, au Pakistan.



Le calendrier précis auquel il faisait référence n'a pas été immédiatement clarifié, le moment exact de l'entretien avec Bartiromo n'étant pas connu.



Trump a averti que si aucun accord n'était signé, il « ferait sauter chaque centrale électrique et chaque pont en Iran ».



L'Iran n'a ni confirmé cette affirmation, ni annoncé de décision concernant l'envoi d'une délégation à Islamabad. Toutefois, des sources pakistanaises ont déclaré au New York Post que Téhéran était « disposé à un second round », mais que « de décision n'a été prise » à ce sujet.



Trump a annoncé dimanche que des représentants américains, dont le vice-président JD Vance et les envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendraient à Islamabad pour un nouveau cycle de négociations.



Le Pakistan a accueilli le premier engagement direct de haut niveau entre les États-Unis et l'Iran les 11 et 12 avril, le premier contact de ce type depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en 1979, mais ces pourparlers s'étaient achevés sans percée.