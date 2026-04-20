Situation des droits humains dans le monde : Amnesty Sénégal lance son Rapport annuel 2025-2026 ce mardi

Amnesty International procédera au lancement de son Rapport annuel 2025-2026 le mardi 21 avril 2026 à Dakar.



Dans un communiqué, l’organisation indique qu’une conférence de presse sera conjointement animée par Amnesty International Sénégal et son Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

La rencontre est prévue à 9 heures, à la salle Amady Aly Dieng des Éditions L’Harmattan, située sur la VDN à Dakar.



Le Rapport Annuel d'Amnesty International fait le point sur la situation des droits humains dans le monde au cours de la période indiquée.