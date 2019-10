Incendie au Trésor public : que cachent les autorités à l’opinion ?

A son départ les journalistes ont été invités à entrer dans le bâtiment pour prendre des images. Après vérification des cartes de presse, les policiers autorisent les hommes de médias à traverser la barrière devant la porte. Depuis plus de trentaine de minutes, journalistes et caméramen étaient tous en attente devant la porte où des policiers sont positionnés. L'accès a été autorisé a 12h10.



Ces événements laissent présager un certains nombre de doutes et de questionnements. Qu'est-ce qu'il nous cache ? L'incendie d'un simple bureau vaut-il le déplacement d'un ministre ? Pourquoi cette attente. Pourquoi une telle absence de communication ?



Une fois entrée, le constat montre que le feu a commencé au 3e étage pour toucher le 4e. Des travailleurs (cadres du Trésor public) et des agents de sécurité empêchent les journalistes de perdurer dans le bâtiment. Certains accès ne sont pas permis. Jusque-là, l'origine et les dégâts matériels ne sont pas dévoilés.