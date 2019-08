Incendie au marché Liberté 6: huit cantines parties en fumée

Un incendie s’est déclaré vers 11 h, ce mardi au marché du rond-point Liberté 6. Au moins huit (8) cantines ont été brûlées et des dégâts matériels enregistrés.



« On a été alerté de l’incendie au marché du rond-point Liberté 6 aux environs de 11 h 30. Nous sommes arrivés 3 minutes après. Et à l’arrivée, on a vu un violent feu. Et au bout de 15 minutes, on a pu maîtriser le feu. Les dégâts sont énormes. 8 cantines ont été brûles, 6 de friperie, un salon de coiffure, une cantine qui vend des portables ou des accessoires », a déclaré l’Adjudant Papa Khalil Wade, Chef de Garde de la 121e compagnie des Sapeurs-pompiers de Dieupeul.



Pour ce qui est de l’origine du feu, « une enquête est en cours », précise l’Adjudant Papa Khalil Wade.