Incendie au marché Zing de Pikine : des centaines de magasins partis en fumée, les dégâts estimés à plusieurs millions

Les commerçants du marché Zing de Pikine se sont réveillés ce matin très peinés. Leurs marchandises ont été emportées par un violent incendie qui s’est déclaré aux environs de 3h53mn.



Selon la RFM qui donne l’information, les sapeurs-pompiers ont rencontré d’énormes difficultés pour accéder au marché. Il a fallu plus de trois heures pour que les soldats du feu maîtrisent l’incendie.



Le capitaine commandant de la caserne de Guédiawaye présent sur les lieux pour constater les dégâts a déclaré que : « Plusieurs centaines de cantines sur une superficie de 300 m2 ont été emportées. Il a fallu plus de 3 heures pour que les 54 éléments des sapeurs-pompiers, pour venir maîtriser à bout de l’incendie. Les soldats du feu ont éprouvé beaucoup de difficultés pour accéder au marché. Ils ont d’ailleurs constaté qu’il n’y avait pas de bouches d’incendie fonctionnelles ».



La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce violent incendie.