Incendie tragique à Koumafélé (Kédougou) : un homme handicapé moteur meurt, piégé par les flammes

Hier dimanche, aux alentours de 14 heures, un drame a frappé la paisible localité de Koumafélé, nichée dans le département de Salémata, dans la région de Kédougou. Seyni Traoré, un handicapé moteur, a été la victime de l'incendie dévastateur qui a ravagé sa case, malgré les efforts désespérés des voisins pour le sauver.



Sous l'emprise du vent, les flammes se sont rapidement propagées, engloutissant non seulement la maison de Seyni Traoré, mais aussi celle de ses voisins. Le feu a réduit en cendres deux habitations et provoquant des dégâts matériels considérables, rapporte le journal Rewmi Quotidien.



Les autorités locales ont été alertées et les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Salémata se sont rapidement rendus sur les lieux. Ce, afin de procéder aux constats d'usage et lancer une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de ce sinistre tragique.



Sur instruction du délégué du procureur de la République de Salémata, le corps de Seyni Traoré a été inhumé sur place en présence de ses proches.