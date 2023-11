Incidents OM-OL : prison avec sursis et interdiction de stade pour un supporter phocéen

Quelques semaines après le drame survenu en marge du coup d’envoi du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais le 29 octobre dernier, la justice a rendu son verdict pour un supporter marseillais. Interpellé puis placé en détention provisoire à la prison des Baumettes depuis 24 jours pour avoir jeté une pierre sur le car rhodanien qui se rendait à l’Orange Vélodrome, l’individu a écopé de quatre mois de prison avec sursis et de trois ans d’interdiction de stade pour jet de projectiles comme le relaye le journal La Provence, ce jeudi.



Cariste de métier, l’homme âgé de 22 ans risquait jusqu’à 10 ans mais il a finalement été relaxé des qualificatifs de violence et de dégradation. « J’ai ramassé une pierre lancée par les Lyonnais et je l’ai renvoyé. J’étais pris dans l’euphorie. Si j’avais blessé quelqu’un, je l’aurais eu sur la conscience toute ma vie », s’est-il justifié devant le tribunal avant d’en ressortir libre.



Footmercato