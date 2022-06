Incidents Stade de France : Gérald Darmanin fait machine arrière

Gérald Darmanin fait machine arrière. Alors qu'il avait dans un premier temps nié sa part de responsabilité dans les incidents ayant émaillé la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), le 28 mai dernier au Stade de France, le ministre de l'Intérieur a cette fois reconnu sa mauvaise gestion des événements à Saint-Denis. « Est-ce que le Stade de France aurait dû être mieux géré, la réponse est oui », a-t-il dans un premier temps confessé, sur les ondes de RTL ce mardi matin, avant de poursuivre.



« Est-ce que j’en ai une part de responsabilité, la réponse est oui. Je m’excuse bien volontiers pour tous ceux qui ont subi cette mauvaise gestion. » Et Gérald Darmanin de pointer du doigt la délinquance, notamment responsable des débordements survenus au Stade de France selon lui. « J'ai changé l’organisation, j’ai doublé les moyens qui manquaient, sans doute, pour lutter contre la délinquance, car s’il y a quelque chose qui s’est mal passé au Stade de France, c’est la lutte contre la délinquance. Le préfet de police a fait son travail ce soir-là. Mais il est certain qu’on a un changement d’organisation à faire. »



Footmercato