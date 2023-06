Incidents lors de la 22e journée : la Ligue sénégalaise sanctionne lourdement l’AS Pikine

Après les incidents survenus lors du match entre l’AS Pikine et le Jaraaf de Dakar, qui s’est déroulé le dimanche 18 juin 2023 au stade Alassane Djigo, comptant pour la 22e journée du championnat professionnel de Ligue 1 a lourdement sanctionné le club de Pikine. Elle écope d'une amende d'un million et va devoir jouer le reste de ses matchs officiels à huis clos et sur terrain neutre.



La Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) vient de cogner très fort sur l'AS Pikine. Elle a lourdement sanctionné le club, à la suite des incidents survenus contre le Jaraaf de Dakar, en match comptant pour la 22e journée de Ligue 1 au stade Alassane Djigo, dimanche 18 juin 2023.



La LSFP inflige à l'AS Pikine une amende d'un million (1.000.000) FCFA payable avant sa prochaine sortie. En plus, « l'AS Pikine jouera le reste de ses matchs officiels de la saison en cours sur terrain neutre et à huis clos ».



La Ligue rappelle que « l'AS Pikine dispose d'un délai de trois (3) jours, à compter de la notification de la présente décision, pour interjeter appel, conformément aux articles 125 et 127 du Code disciplinaire ».



L'instance a justifié ces sanctions dans son procès-verbal. « Selon le commissaire de match, l'équipe de l'AS Pikine est arrivée au stade à 14h20 alors que celle du Jaraaf, qui s'est présentée à 14h40, n'a pu entrer au stade, le bus les transportant ayant été pris à partie par des supporters de Pikine. Cela a causé des dommages sur la vitre de la portière avant droit du car. Le bus n'a finalement pénétré dans l'enceinte qu'à 14h56 ».



Selon le rapport de la Commission de discipline « ces mêmes supporters, regroupés cette fois-ci au niveau de la tribune abritant les vestiaires des visiteurs, se sont mis à lancer des sachets d'eau vers les joueurs et accompagnants du Jaraaf, au moment où ils descendaient du bus. (...) À la fin du temps règlementaire, les choses ont dégénéré. Des supporters de Pikine sont descendus sur la pelouse pour injurier et menacer le commissaire de match et les arbitres. C'est sous escorte policière que les officiels et l'équipe visiteuse rejoignent les vestiaires ».



La même source indique le « service d'ordre a fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Les officiels n'ont quitté le stade qu'à 20h00 avec l'aide de quelques dirigeants de Pikine très sportifs et par une issue dérobée ».



La LSFP rappelle que, « aux termes des dispositions de l'article 74 du Code disciplinaire », « la Ligue hôte, le club hôte ou le groupement associé hôte est responsable, sans qu'un comportement fautif ou manquement lui soit imputable, du comportement inconvenant de ses spectateurs ou supporters et peut être; le cas échéant; sanctionné d'une amende. En cas d'écart de conduite, d'autres sanctions peuvent y être associées ».