Incinération faux médicaments à Touba Belel: la partie civile rappelle à l'Etat sa promesse de criminaliser ce trafic

La subdivision des douanes de Diourbel a procédé ce mercredi à l'incinération des produits illicites saisis entre novembre 2017 et novembre 2020. Selon le journal "Source A" de ce jeudi il s'agit de 70 kg de chanvre indien d'une valeur de 8.400.000 Fcfa, 14 grands paquets de sachets plastiques d'une valeur de 400.000 Fcfa et de médicaments, dont ceux saisis à Touba Bébél en 2017, évalués à 1.400.235.775 Cfa.



Plusieurs autorités dont le gouverneur était présent à la Cérémonie. Face à la presse au terme de l'incinération, l'Ordre national des pharmaciens du Sénégal et le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, parties civile dans l'affaire des faux médicaments de Touba Bébél, ont rappelé à l'Etat sa promesse de criminaliser ce trafic. Dr Ndiaye Sall, membre du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens du Sénégal, a rappelé que "suite à nos menaces de baisser rideau, il y a de cela un an et demi, nous étions reçus en audience et des promesses ont été formulées. Nous avons demandé à l'Etat de criminaliser le trafic de faux médicaments et l'exercice illégal de la pharmacie et la ratification de la convention Médicrime. Voilà pourquoi nous avons jugé nécessaires de faire ce point de presse pour rappeler aux autorités leurs promesses".





Deux personnes à savoir Barra Sylla et Amadou Woury Diallo ont été condamnées respectivement à sept et cinq dans cette affaire. Ils étaient aussi condamnés à payer chacun une amende de 200 millions de F cfa à l'ordre national des pharmaciens privés du Sénégal.