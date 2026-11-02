L'ANSD annonce un recul mensuel de 6,5 % de la production brute d'électricité

Au cours du mois sous revue, la production brute totale d'électricité enregistre une contraction de 6,5 % en variation mensuelle d'après le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette baisse résulte principalement du recul des achats auprès des producteurs tiers, qui affichent un repli de 8,8 %, bien que cette diminution soit partiellement atténuée par la hausse de la production propre de la SENELEC (+2,9 %), d'après les chiffres d'origine de la Société nationale d'électricité. En glissement annuel, la production brute totale d'électricité progresse de 20,4 %, toujours selon les données relayées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette évolution positive est portée par l'augmentation des achats auprès des autres producteurs (+28,3 %), en dépit d'une légère baisse de la production propre de la SENELEC (-2,0 %).