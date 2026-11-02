Economie : un excédent commercial record de 160 milliards de francs CFA enregistré en août 2026

L'économie sénégalaise a affiché un excédent commercial de 160 milliards de francs CFA au terme du mois d'août 2026, contre 54,9 milliards de francs CFA un mois plus tôt, selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette progression de 105,1 milliards de francs CFA résulte d'une hausse des exportations conjuguée à un repli des importations sur la période.



La bonne tenue des ventes à l'extérieur repose principalement sur la progression des produits pétroliers raffinés et de l'acide phosphorique. En parallèle, la réduction globale des achats en provenance de l'étranger s'explique par la baisse des importations de produits pétroliers raffinés et de matériels de transport, d'après les chiffres communiqués par l'organisme officiel.



Par rapport au mois d'août 2025, le solde commercial s'améliore de manière substantielle, passant d'un déficit de 112,8 milliards de francs CFA à un excédent de 160 milliards de francs CFA, toujours selon le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.