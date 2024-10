Inde: le député Baba Siddique abattu à Bombay

Un député indien, Baba Siddique, a été tué par balles samedi, à quelques semaines d'élections locales clés, a annoncé un membre de son parti en demandant que le "cerveau" de cette attaque soit arrêté.



Selon le journal Hindustan Times publié dimanche, deux assaillants présumés ont été arrêtés et la police est à la recherche d'un troisième qui s'était enfui.



Selon la chaîne de télévision NDTV, les deux suspects ont affirmé faire partie d'un gang dirigé par Lawrence Bishnoi. Cet homme, actuellement emprisonné, est accusé d'être à la tête d'un gang criminel ayant commis de nombreux meurtres.



Baba Siddique, 66 ans, ancien ministre de l'État du Maharashtra, a été abattu de plusieurs balles dans la poitrine devant le bureau de son fils à Bombay, selon les médias indiens.



Le vice-ministre en chef de l'État de Maharashtra, Ajit Pawar, qui appartient au même parti que M. Siddique, s'est déclaré "choqué" par cette "lâche attaque".



Cet homicide "fera l'objet d'une enquête approfondie et des mesures strictes seront prises à l'encontre des agresseurs", a-t-il affirmé sur X, en assurant que "le cerveau de l'attaque sera retrouvé".



Cet homicide survient quelques semaines seulement après que la sécurité de M. Siddique a été renforcée à la suite de menaces de mort, et avant les élections dans l'État du Maharashtra prévues pour la fin de l'année.



M. Siddique était proche de plusieurs stars de Bollywood et connu pour organiser des fêtes grandioses, rapporte Afp.