Indemnisation des victimes des manifestations : 1 875 personnes identifiées, 250 millions FCFA seront transférés sous forme de paiements monétaires

Le ministre des Finances a répondu aux interpellations du député Alioune Ndao concernant l'enveloppe destinée à indemniser les victimes des manifestations politiques survenues avant les élections. L'ancien procureur a demandé les critères de répartition de cette somme car pour lui, parmi ces victimes, il y a ceux qui ont perdu la vie, ceux qui ont été emprisonnés, ceux dont les biens ont été détruits, et d'autres encore qui ont été blessés.



Le ministre a précisé que l'assistance aux ex-détenus est gérée par le ministère en charge des Solidarités et de la Famille, qui pilote le dossier. D'ailleurs il a indiqué: qu'un comité a été institué par arrêté le 30 juillet 2024. "À ce jour, 112 dossiers ont été approuvés et 99 ont déjà été pris en charge, pour un montant total de 108 millions de FCFA. Les travaux se poursuivent pour identifier les 268 cas les plus urgents et collecter les documents afférents, tels que les rapports médicaux et les justificatifs nécessaires."



L'argentier de l'Etat a souligné que les démarches n'ont pas encore été finalisées, car l'objectif est d'éviter toute prise en charge des personnes "non éligibles". Concernant l'enveloppe globale, il a précisé qu’une somme de 250 millions de FCFA est prévue sous forme de transferts monétaires pour toutes les personnes recensées dans la base de données établie par l'ANSD, en partenariat avec le ministère de la Justice et les représentants des victimes. Actuellement, "1 875 personnes ont été identifiées. Une prise en charge psychologique est également prévue pour les bénéficiaires."