Indemnité annuelle: chaque membre du Comité exécutif de la FSF va toucher 1.5 million Fcfa

Les membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) réclamaient 3 millions FCFA, comme indemnité annuelle. Mais, leur président Me Augustin Senghor, les a accordés la somme de 1,5 million francs CFA.



Selon le quotidien Record, qui en fait l’écho dans sa livraison de ce samedi, les fédéraux bénéficieront aussi d’une nette augmentation de leur frais de missions journaliers qui passeront de 35 000 FCFA à 60 000 FCFA. Et Les vice-présidents toucheront 80 000 FCFA et le président de la Fédération émargera à hauteur de 100 000 FCFA par jour.